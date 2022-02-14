Российские керлингисты проиграли шведам на ОИ-2022

Мужская сборнаяпо керлингу проигралав матче группового этапа на олимпийском турнире в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу шведской команды.

В состав сборной России входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Для российских керлингистов это третье поражение на Играх. Несмотря на это, они все равно сохраняют шансы на выход в полуфинал. Шведы выиграли шестой матч кряду.

В следующем матче 15 февраля Россия встретится с Норвегией.

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