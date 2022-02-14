Познер раскритиковал решение МОК не проводить церемонию награждения из-за Валиевой

Известный журналистраскритиковал решение МОК не проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется россиянка

Это решение также касается командного турнира фигуристов, в котором победила сборная России.

«Только что узнал о решении МОК не награждать команд-победительниц в фигурном катании.

Решение, на мой взгляд, бездарное и говорящее о слабости и беспринципности МОК.

Оставляю в стороне команду России, но в чем виноваты американцы и китайцы? Очевидно, МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской.

Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!», — приводит слова Познера «Спорт-Экспресс».

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