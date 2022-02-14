Плющев об 1/4 финала: России будет тяжело при любом раскладе и сопернике

Заслуженный тренер Россииподелился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 национальная команда сыграет с победителем пары

«Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Все зависит от того, как сыграет наша креативная пятерка, так называемая. Она вообще еще пока никак не играла — нападающие ничего нарисовать не могут», — сказал Плющев «Чемпионату».

Специалист также оценил выступление вратаря Ивана Федотова.

Что касается Федотова, в матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнеры помогали ему, а не сидели на шее«, — сказал он.

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