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    Плющев об 1/4 финала: России будет тяжело при любом раскладе и сопернике

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 национальная команда сыграет с победителем пары Дания — Латвия.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    «Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Все зависит от того, как сыграет наша креативная пятерка, так называемая. Она вообще еще пока никак не играла — нападающие ничего нарисовать не могут», — сказал Плющев «Чемпионату».

    Специалист также оценил выступление вратаря Ивана Федотова.

    Что касается Федотова, в матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнеры помогали ему, а не сидели на шее«, — сказал он.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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