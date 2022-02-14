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    Авербух о допуске Валиевой: Решение CAS достойно уважения

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Мы очень рады. Конечно, это бальзам на душу. Мудрость побеждает. Это не говорит о том, что закончились все разбирательства. Но то, что CAS принимает решение дать выступить Камиле — достойно уважения.

    Главное, чтобы вся эта нервотрепка не сказалась на ней. Думаю, это послужит дополнительной мотивацией. Когда все в итоге заканчивается хорошо, это только придает сил.

    Камила остается главным фаворитом. Но не стоит забывать и про Аню Щербакову и Сашу Трусову. У нас прекрасные девочки. Будем болеть за них. Все они достойны высших наград», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

    Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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