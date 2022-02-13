Словакия разгромила Латвию, 17-летний Славковски снова забил

Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу словаков.
Одну из шайб в ворота латвийской команды забросил Юрай Славковски. Для 17-летнего нападающего это уже четвертый гол на турнире.
Сборная Латвии заняла третье место в группе C — 3 очка. Латвия осталась на последнем месте, так и не набрав ни одного очка.
По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.
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