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    Словакия разгромила Латвию, 17-летний Славковски снова забил

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Словакии по хоккею завершила групповой этап на олимпийском турнир победой над Латвией.

    Юрай Славковски
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    Юрай Славковски

    Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу словаков.

    Одну из шайб в ворота латвийской команды забросил Юрай Славковски. Для 17-летнего нападающего это уже четвертый гол на турнире.

    Сборная Латвии заняла третье место в группе C — 3 очка. Латвия осталась на последнем месте, так и не набрав ни одного очка.

    По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

    Олимпийские игры-2022. Хоккей. Групповой этап
    Словакия — Латвия — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
    Голы: Маринчин — 1 (Юрчо, Гудачек), 11:00 — 1:0. Кениньш — 1 (Аболс, Крастенбергс), 15:46 — 1:1. Цегларик — 1 (Гривик, Такач), 26:17 — 2:1. Славковски — 4, 31:16 — 3:1. Индрашис — 1 (Цибульскис, Мейя), 42:07 — 3:2. Зузин — 1 (Келемен, Черешняк), 49:21 — 4:2. Юрчо — 1 (п.в.), 59:59 — 5:2Вратари: Рыбар — Калниньш (58:21 — 59:59)Штраф: 4 — 2Броски: 33 (9+17+7) — 20 (4+6+10)

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