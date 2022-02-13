Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 метров

Россиянинзавоевал серебряную медаль в шорт-треке на дистанции 500 м в рамках Олимпиады в Пекине.

Золотую медаль выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан (40.34), опередивший Ивлиева на 0,11 секунды. Третье место занял канадец Стивен Дюбуа (+0,34).

Шорт-трек. Олимпийские игры. Мужчины. 500 м. 1. Лю Шаоан (Венгрия) — 40.34.

2. Константин Ивлиев (Россия) +0,11

3. Стивен Дюбуа (Канада) +0,34

4. Абзал Ажгалиев (Казахстан) +0,54

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