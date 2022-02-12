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    Жамнов: Нескучный хоккей с Чехией? Спасибо судьям

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился впечатлениями после матча с Чехией (5:6 ОТ) и дал оценку эпизоду, в котором матч-штраф получил нападающий российской команды Дмитрий Воронков.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Хорошо, что это произошло сейчас. У нас есть спецбригада, которой мы показываем видео, как играют другие команды. В каких-то моментах ребята просто чуть подустали, пропала концентрация.

    В каких-то моментах не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята старались, бились, ложились под шайбу. У меня нет претензий ни к одному игроку.

    Нескучный хоккей? Спасибо судьям. Подножка у Никишина была, но в овертайме, когда мы играли 3х4 было такое уже удаление — задержка после вбрасывания.

    Удаление Воронкова это спорный момент. Но то, что я видел на экране, там игрок шел, наклонив голову — это тоже нужно учитывать. По мне там нет 5+20.

    Он шел к шайбе и это игровой момент. Здесь тяжело сказать. В принципе он все делал правильно, прикрывал корпусом шайбу.

    Что ему сказали — это наша внутренняя кухня. Мы просто попросили учитывать все эти нюансы.

    Судьи стали судить совсем иначе? Скажу что, что это было видно. Не знаю, почему, но это было так, как вы говорите», — приводит слова Жамнова «Спорт-Экспресс».

    По итогам группового этапа сборная России (7 очков) заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира. Вторыми стали датчане (6), третьими — чехи (5), четвертыми — швейцарцы (1).

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