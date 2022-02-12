Сборная США выиграла золото ОИ-2022 в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу

Американские сноубордистывыиграли золотые медали в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная Италии в составе Омара Визинтина и Микелы Мойоли выиграла серебро. Бронзу забрали спортсмены из Канады Элиот Гронден и Мериет Один.

Сборная России заняла лишь 8 место. Она не смогла пробиться в финал, а в малом финале уступила борьбу за пятую строчку. В медальном зачете Россия опустилась на 9 место.

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