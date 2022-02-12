Третьяк: Игровая дисциплина сборной России и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего

Президент Федерации хоккея Россииподелился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на олимпийском турнире в Пекине.

«Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план.

Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили, это уже прогресс.

С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого, это стечение обстоятельств, специально он его в голову не бил.

Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный, вот удаление Никишина действительно неприятным получилось.

Хочется, чтобы играли лучше в большинстве, одну забили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, так как в плей-офф их не должно быть», — цитирует Третьяка ТАСС.

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