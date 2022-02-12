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    Третьяк: Игровая дисциплина сборной России и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на олимпийском турнире в Пекине.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план.

    Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили, это уже прогресс.

    С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого, это стечение обстоятельств, специально он его в голову не бил.

    Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный, вот удаление Никишина действительно неприятным получилось.

    Хочется, чтобы играли лучше в большинстве, одну забили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, так как в плей-офф их не должно быть», — цитирует Третьяка ТАСС.

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