Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на зимней Олимпиаде — 2022

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лидерство захватили французы, на 0,8 балла обновившие принадлежавший им же мировой рекорд — 90,83.

Второе место заняли чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, улучшившие личное достижение на 0,12 балла. Судьи оценили их прокат в 88,85 балла.

Третью позицию занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин по итогам ритм-танца уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс в борьбе за четвёртое место.

Также на Играх дебютировали россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и перед произвольным танцем занимают 14-е место.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Танцы на льду

Ритм-танец



1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85.

3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 87,13.

4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,14.

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09.

6. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 83,52.

7. Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри (Италия) — 82,68...

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66.

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