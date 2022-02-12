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    Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на зимней Олимпиаде — 2022

    Пекин-2022 Фигурное катание
    В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лидерство захватили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на 0,8 балла обновившие принадлежавший им же мировой рекорд — 90,83.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Второе место заняли чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, улучшившие личное достижение на 0,12 балла. Судьи оценили их прокат в 88,85 балла.

  • Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд в ритм-танце на ОИ-2022
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    • Третью позицию занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

    Чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин по итогам ритм-танца уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс в борьбе за четвёртое место.

  • Степанова и Букин вышли в лидеры соревнований танцевальных дуэтов на ОИ-2022
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    • Также на Играх дебютировали россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и перед произвольным танцем занимают 14-е место.

  • Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022
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    • Олимпиада-2022. Фигурное катание. Танцы на льду
    Ритм-танец

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 90,83.
    2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,85.
    3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) — 87,13.
    4. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,14.
    5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 84,09.
    6. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 83,52.
    7. Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри (Италия) — 82,68...
    14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 71,66.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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