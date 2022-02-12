Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: globallookpress.com
За выступление Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла. Таким образом, пара квалифицировалась в произвольную программу.
Дэвис и Смолкин попали в третью разминку, в четвёртой выступит ещё один российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, в заключительной пятой — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.
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