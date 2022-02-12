Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022

Российский танцевальный дуэтдебютировали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Россияне представили ритм-танец.

За выступление Дэвис и Смолкин получили от судей 71,66 балла. Таким образом, пара квалифицировалась в произвольную программу.

Дэвис и Смолкин попали в третью разминку, в четвёртой выступит ещё один российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин, в заключительной пятой — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, 22-летний Смолкин — сын актёра Бориса Смолкина.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.