Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд в ритм-танце на ОИ-2022

В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) своё выступление в ритм-танце завершили чемпионы мира и Европы россияне. Они открывали разминку сильнейших.

За свой прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 88,85 баллов и занимают второе место. Прежний личный рекорд Виктории и Никиты 88,73 балла был установлен на чемпионате Европы — 2020.

Ранее свои ритм-танцы показали ещё два российских дуэта. Александра Степанова и Иван Букин, получив 84,09 балла, занимают третье промежуточное место. Также на Играх дебютировали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и располагаются на промежуточном 10-м месте.

Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на 0,8 балла обновившие мировой рекорд в ритм-танце — 90,83. На лёд выйдут ещё четыре дуэта.

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