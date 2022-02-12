Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 17:08
    • Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022
  • 15:50
    • Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й
  • 17:26
    • «МЮ» и «Саутгемптон» обменялись голами и разошлись в ничьей
  • 16:51
    • Washington Post выпустил материал в поддержку Валиевой, раскритиковав действия ВАДА
  • 16:15
    • Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022
    Все новости спорта

    Синицина и Кацалапов обновили личный рекорд в ритм-танце на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание
    В соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) своё выступление в ритм-танце завершили чемпионы мира и Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они открывали разминку сильнейших.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    За свой прокат Синицина и Кацалапов получили от судей 88,85 баллов и занимают второе место. Прежний личный рекорд Виктории и Никиты 88,73 балла был установлен на чемпионате Европы — 2020.

  • Степанова и Букин вышли в лидеры соревнований танцевальных дуэтов на ОИ-2022
  • Читайте по теме

    • Ранее свои ритм-танцы показали ещё два российских дуэта. Александра Степанова и Иван Букин, получив 84,09 балла, занимают третье промежуточное место. Также на Играх дебютировали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 71,66 балла и располагаются на промежуточном 10-м месте.

  • Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022
  • Читайте по теме

    • Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, на 0,8 балла обновившие мировой рекорд в ритм-танце — 90,83. На лёд выйдут ещё четыре дуэта.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» одержит победу в принципиальном матче
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Это будет непростой выезд для «галактикос»
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие