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    Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на Олимпийских играх — 2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Мировые рекорды
    Четырёхкратные чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили ритмический танец на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

    Судьи оценили их выступление в 90,83 балла, что является мировым рекордом. Французы обновили собственное достижение на 0,8 балла. В 2019 году на этапе Гран-при в Японии их результат составил 90,03 балла.

    Пападакис и Сизерон вышли в лидеры соревнований, опередив российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин почти на 7 баллов (84,09).

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