Тренер сборной Чехии: Удаление Воронкова было правильным. Это удар в голову, надо быть осторожным

Главный тренер сборной Чехии по хоккеюпрокомментировал победу над Россией (6:5 ОТ) и дал оценку эпизоду, в котором матч-штраф получил нападающий российской команды

«Это была веселая игра для зрителей, лучше, чем победить 1:0. Игра шла в обе стороны, обе команды показывали хороший хоккей.

Удаление Воронкова было одним из ключевых моментов матча. Скажу, что удаление было правильным. Это удар в голову, надо быть осторожным.

Не знаю, чья это была ошибка, все произошло очень быстро, сейчас еще пересмотрю момент. Не думаю, что удаление было несправедливым.

Россияне сказали, мы провоцировали на удаления? Русские ребята делали то же самое. Игра была равной, жесткой, справедливой, какой и должна быть.

Большинством, конечно, доволен, забили четыре гола. Мы сделали некоторые изменения, рад, что это сработало», — передает слова Пешана Sport24.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.