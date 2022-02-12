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    Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина
    Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в прыжках на лыжах с трамплина. Серебряным призёром стал японец Рёю Кобаяси. Бронза досталась немцу Карлу Гайгеру. Лучший из россиян, Данил Садреев, занял 16-е место.

    Мариус Линдвик
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    Мариус Линдвик

    Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Трамплин HS-140

    1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.
    2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.
    3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3...
    16. Данил Садреев (Россия) — 259,7...
    18. Евгений Климов (Россия) — 255,5...
    23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9.

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