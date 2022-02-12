Биатлон, мужчины, спринт на Олимпиаде-2022: где смотреть?

В 12:00 12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине начнется мужской

Главная надежда сборной России на этом старте — Александр Логинов. Россиянину пока не везет на Олимпиаде, но спринт — его коронная дистанция. Когда, если не сейчас?

Помимо Логинова, на дистанцию выйдут Эдуард Латыпов, Максим Цветков и дебютирующий в Пекине Даниил Серохвостов.

Фавориты гонки, безусловно, норвежцы во главе с Йоханнесом Бё.

Трансляция гонки начнется в 12:00 на Первом канале. Комментировать старт в прямом эфире будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.

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Олимпиада-2022 онлайн

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