Биатлон, мужчины, спринт на Олимпиаде-2022: где смотреть?

Главная надежда сборной России на этом старте — Александр Логинов. Россиянину пока не везет на Олимпиаде, но спринт — его коронная дистанция. Когда, если не сейчас?
Помимо Логинова, на дистанцию выйдут Эдуард Латыпов, Максим Цветков и дебютирующий в Пекине Даниил Серохвостов.
Фавориты гонки, безусловно, норвежцы во главе с Йоханнесом Бё.
Трансляция гонки начнется в 12:00 на Первом канале. Комментировать старт в прямом эфире будут Николай Круглов и Дмитрий Терехов.
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