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    Тренер женской сборной России по хоккею назвал причины поражения от Швейцарии

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от Швейцарии (2:4) в четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине.

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    «Очень мало используем свои голевые моменты, но очень легко пропускаем голы. Теряли концентрацию, и соперник нас сразу за это наказывал.

    Почему пропустили третью шайбу? Потеряли концентрацию, эмоции перехлестнули, и совершили невынужденную ошибку, не характерную для этих игроков. Не разобрались в ситуации при выходе 2 в 2.

    В любой ситуации должны выходить и играть. Да, были большие сложности, через многое девчонкам пришлось пройти, но все равно свои моменты нужно уметь доводить. Закон хоккея: после любого забитого или пропущенного гола нужно сыграть очень строго на оборону.

    Что касается отмененного гола, то мы сразу связались с аналитиками, и они подтвердили: да, шайба попала в закругление. Поэтому мы на 99% знали, что шайбу отменят.

    Не мы эти правила пишем. Приходится просто подчиняться им. Есть они и есть. Не нужно терять концентрацию во время игры. Сложно девчонкам играть в три звена, они играли на максимуме весь матч. Но обидные голы, которые пропустили, это просто не разобрались в элементарных ситуациях», — приводит слова Бобарико «Матч ТВ».

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