Жамнов после матча с Данией: Задание, которое давалось команде, не выполнено до конца

«В целом впечатления не очень. Не понравилось то, что задание, которое давалось ребятам перед игрой, не было выполнено до конца. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше концентрироваться на удержании шайбы в зоне атаки. Знали, команда вязкая, довольно жесткая, мобильная. Можно сказать, что до конца не выполнили ничего.
Мы не играем как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда нет контроля, ты в атаке находиться просто не можешь. У тебя постоянно идут контратаки в наши ворота. Это все — игровая дисциплина, выполнение игрового задания. Это все складывается из многих нюансов. Если игроки все выполняют, и результат есть, и ты больше времени проводишь в атаке, а не в обороне.
Мы поговорили с ребятами, все прекрасно всё понимают. У нас есть 24 часа перед матчем с чехами, чтобы сделать правильные выводы и поменять все в лучшую сторону», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».
В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.
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