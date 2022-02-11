Жамнов после матча с Данией: Задание, которое давалось команде, не выполнено до конца

Главный тренер сборной Россиипризнался, что его разочаровала игра команды в матче с(2:0) во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

«В целом впечатления не очень. Не понравилось то, что задание, которое давалось ребятам перед игрой, не было выполнено до конца. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше концентрироваться на удержании шайбы в зоне атаки. Знали, команда вязкая, довольно жесткая, мобильная. Можно сказать, что до конца не выполнили ничего.

Мы не играем как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда нет контроля, ты в атаке находиться просто не можешь. У тебя постоянно идут контратаки в наши ворота. Это все — игровая дисциплина, выполнение игрового задания. Это все складывается из многих нюансов. Если игроки все выполняют, и результат есть, и ты больше времени проводишь в атаке, а не в обороне.

Мы поговорили с ребятами, все прекрасно всё понимают. У нас есть 24 часа перед матчем с чехами, чтобы сделать правильные выводы и поменять все в лучшую сторону», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.

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