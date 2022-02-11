Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Никишин в матче со Швейцарией Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
  • 06:28
    • Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
  • 09:22
    • Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине
  • 08:37
    • ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады
  • 10:49
    • Олимпийский комитет России сделал официальное заявление по ситуации с Валиевой
  • 10:40
    • Итальянские журналисты узнали зарплату Кокорина в «Фиорентине»
    Все новости спорта

    Жамнов после матча с Данией: Задание, которое давалось команде, не выполнено до конца

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Главный тренер сборной России Алексей Жамнов признался, что его разочаровала игра команды в матче с Данией (2:0) во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Алексей Жамнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Жамнов

    «В целом впечатления не очень. Не понравилось то, что задание, которое давалось ребятам перед игрой, не было выполнено до конца. Просили терпеть, выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них и больше концентрироваться на удержании шайбы в зоне атаки. Знали, команда вязкая, довольно жесткая, мобильная. Можно сказать, что до конца не выполнили ничего.

  • Федотов: От сборной России ждут 5:0, 10:0, но это Олимпиада, тут везде оборонительный хоккей
  • Читайте по теме

    • Мы не играем как финны. Мы стараемся больше контролировать шайбу, находиться в зоне атаки. Но когда нет контроля, ты в атаке находиться просто не можешь. У тебя постоянно идут контратаки в наши ворота. Это все — игровая дисциплина, выполнение игрового задания. Это все складывается из многих нюансов. Если игроки все выполняют, и результат есть, и ты больше времени проводишь в атаке, а не в обороне.

    Мы поговорили с ребятами, все прекрасно всё понимают. У нас есть 24 часа перед матчем с чехами, чтобы сделать правильные выводы и поменять все в лучшую сторону», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие