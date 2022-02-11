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    Федотов: От сборной России ждут 5:0, 10:0, но это Олимпиада, тут везде оборонительный хоккей

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал победу над Данией (2:0) во втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Очень приятно, что снова "сухарь". Но основные матчи еще впереди, только они покажут, кто во что горазд. Не важно, 1:0, 2:0 или 5:4 — главное, победа.

    Хороший матч, бросков было не так много, как со швейцарцами. Но я все равно старался держать себя в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре. Спасибо ребятам. Пашка (Карнаухов) очень хороший гол забил, трудовой, нужный. У нас пока комбинационный хоккей не получается. Но ребята у нас мастеровитые, все могут исполнять, что показывают у себя в клубах, так что у нас еще все впереди.

    Понятно, что сейчас нет большого количества голов, а этого ждут от нас болельщики. 5:0, 10:0… Но это же Олимпиада. Тут каждая команда играет на победу, поэтому здесь оборонительный хоккей везде. На каждом метре, в каждом углу борьба. Поэтому не всегда получаются какие-то обводки или комбинации. Ребята стараются, может, где-то эмоции мешают. Нужно сыграть похладнокровнее, отпустить ситуацию. Они могут исполнять.

    Ребята не давали мне поскучать, да. Когда сыграл шлемом, был неудобный бросок, но отбил в сетку шайбу шлемом. Ничего страшного, тем интереснее. Продолжаем свой путь, могу сказать болельщикам, что мы все будем оставлять на льду в каждом матче», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    В пятницу, 12 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.

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