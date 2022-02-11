Российские скелетонистки не попали в топ-10 в стартовом заезде на Играх-2022

Лучшая из россиянок заняла 11-е место Фото: globallookpress.com
Лучшая из россиянок, Юлия Канакина, занимает 11-е место (1.02,56), Алина Тарарыченкова — 16-я (1.02,74), Елена Никитина — 18-я (1.02,92).
По итогам первого заезда лидирует канадка Мирела Ранева (1.02,03). На второй строчке находится австралийка Жаклин Нарракотт (+0,02 сек), на третьей — китаянка Чжао Дань (+0,23 сек).
Второй заезд пройдет сегодня, 11 февраля.
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