Российские скелетонистки не попали в топ-10 в стартовом заезде на Играх-2022

Россиянки не попали в десятку лучших в первом заезде соревнований по скелетону на Олимпийских играх 2022 года.

Лучшая из россиянок, Юлия Канакина, занимает 11-е место (1.02,56), Алина Тарарыченкова — 16-я (1.02,74), Елена Никитина — 18-я (1.02,92).

По итогам первого заезда лидирует канадка Мирела Ранева (1.02,03). На второй строчке находится австралийка Жаклин Нарракотт (+0,02 сек), на третьей — китаянка Чжао Дань (+0,23 сек).

Второй заезд пройдет сегодня, 11 февраля.

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