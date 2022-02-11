Стал известен состав сборной России на матч против Дании на Олимпиаде

Стал известен состав сборнойна второй матч хоккейного турнира на ОИ-2022 в Пекине против Дании.

Вратарь: Федотов

1-е звено: Григоренко — Шипачев — Гусев, Никишин — Нестеров

2-е звено: Галиев — Грицюк — Семенов, Елесин — Яковлев

3-е звено: Воронков — Карнаухов — Слепышев, Телегин — Войнов

4-е звено: Андронов — Каюмов — Ткачев, Чибисов, Шарипзянов.

Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ✊

⠀#Beijing2022 pic.twitter.com/9tWChO8teu — Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022

Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 7:10 мск. Напомним, в первой игре россияне обыграли швейцарцев со счетом 1:0.

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