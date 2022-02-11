Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновБольшунов — Клебо, раунд 3. Анонс событий на Олимпиаде-2022 11 февраля
  • 06:28
    • Официально: Допинг-проба Валиевой дала положительный результат
  • 07:03
    • Валиевой официально разрешили продолжить выступление на ОИ-2022
  • 06:47
    • Стал известен состав сборной России на матч против Дании на Олимпиаде
  • 00:41
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
  • 01:07
    • Автогол вывел «Ювентус» в полуфинал Кубка Италии
    Все новости спорта

    Стал известен состав сборной России на матч против Дании на Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Стал известен состав сборной России на второй матч хоккейного турнира на ОИ-2022 в Пекине против Дании.

    Сборная России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная России

    Вратарь: Федотов
    1-е звено: Григоренко — Шипачев — Гусев, Никишин — Нестеров
    2-е звено: Галиев — Грицюк — Семенов, Елесин — Яковлев
    3-е звено: Воронков — Карнаухов — Слепышев, Телегин — Войнов
    4-е звено: Андронов — Каюмов — Ткачев, Чибисов, Шарипзянов.

    Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 7:10 мск. Напомним, в первой игре россияне обыграли швейцарцев со счетом 1:0.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие