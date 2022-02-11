Российские керлингисты проиграли сборной Швейцарии на ОИ в Пекине

Мужская сборнаяпо керлингу проиграла Швейцарии на Олимпиаде в Пекине со счетом 3:6.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

В первом матче турнира россияне проиграли американцам со счетом 5:6, позднее команда России обыграла сборную Китая — 7:4.

В следующем матче россияне встретятся со сборной Дании. Встреча пройдет 11 февраля.

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