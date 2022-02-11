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    Швейцарка Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте

    Пекин-2022 Горные лыжи
    Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами одержала победу в супергиганте на зимней Олимпиаде в Пекине.

    Лара Гут-Бехрами
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    Лара Гут-Бехрами

    Она показала результат 1 минута 13,51 секунды.

    Второе место заняла австрийка Мирьям Пухнер (+0,22 секунды от лидера), третье — олимпийская чемпионка Пхенчхана в комбинации швейцарка Мишель Гизин (+0,30). Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин из США стала лишь девятой (+0,79).

    Россиянка Юлия Плешкова показала 18-й результат, отстав от лидера на +1,75 секунды.

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