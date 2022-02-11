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    Чибисов: Такие матчи кость в кость закаляют

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Форвард сборной России Андрей Чибисов подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

    Андрей Чибисов
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    Андрей Чибисов

    «Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие матчи кость в кость закаляют. В дальнейшем нам пойдет это на пользу.

    Забивать всегда хочется, но пока что не получается. Чемпионат КХЛ был уже давно остановлен, и очень долгое время у нас не было игровой практики. Сейчас нужно нащупать взаимодействие с партнерами, и реализовывать моменты.

    Отсутствие игровой практики всегда сказывается. Тем более пауза длиной в месяц. Ладно бы неделю не играли. Даже после паузы на Евротур, которая длится всего несколько дней, бывает тяжело», — цитирует Чибисова Sport24.

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