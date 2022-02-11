Чибисов: Такие матчи кость в кость закаляют

Форвард сборной Россииподвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

«Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие матчи кость в кость закаляют. В дальнейшем нам пойдет это на пользу.

Забивать всегда хочется, но пока что не получается. Чемпионат КХЛ был уже давно остановлен, и очень долгое время у нас не было игровой практики. Сейчас нужно нащупать взаимодействие с партнерами, и реализовывать моменты.

Отсутствие игровой практики всегда сказывается. Тем более пауза длиной в месяц. Ладно бы неделю не играли. Даже после паузы на Евротур, которая длится всего несколько дней, бывает тяжело», — цитирует Чибисова Sport24.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.