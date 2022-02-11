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    Россиянин Третьяков не смог попасть в тройку призеров Олимпиады по скелетону

    Пекин-2022 Скелетон Сборная России
    Российский скелетонист Александр Третьяков стал четвертым на Олимпиаде по скелетону в Пекине.

    Александр Третьяков
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    Александр Третьяков

    Победу одержал немец Кристофер Гротер. Второе место занял его соотечественник Аксель Юнг. Представитель Китая Янь Вэньган стал третьим.

    Скелетон. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины
    • 1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.
    • 2. Аксель Юнг (Германия) — 4.01,67
    • 3. Янь Вэньган (Китай) — 4.01,76.
    • 4. Александр Третьяков (Россия) — 4.01,99
    • 5. Инь Чжэн (Китай) — 4.02,13
    • 6. Евгений Рукосуев (Россия) — 4.02,40
    • 7. Мартинс Дукурс (Латвия) — 4.02,76

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