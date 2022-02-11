Россиянин Третьяков не смог попасть в тройку призеров Олимпиады по скелетону

Российский скелетонистстал четвертым на Олимпиаде по скелетону в Пекине.

Победу одержал немец Кристофер Гротер. Второе место занял его соотечественник Аксель Юнг. Представитель Китая Янь Вэньган стал третьим.

Скелетон. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины 1. Кристофер Гротер (Германия) — 4.01,01.

2. Аксель Юнг (Германия) — 4.01,67

3. Янь Вэньган (Китай) — 4.01,76.

4. Александр Третьяков (Россия) — 4.01,99

5. Инь Чжэн (Китай) — 4.02,13

6. Евгений Рукосуев (Россия) — 4.02,40

7. Мартинс Дукурс (Латвия) — 4.02,76

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