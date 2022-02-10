«Это хороший знак». Валиева участвовала на тренировке в Пекине в четверг

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.
Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.
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