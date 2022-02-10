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    «Это хороший знак». Валиева участвовала на тренировке в Пекине в четверг

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку в четверг на фоне слухов о том, что ее могут отстранить от участия в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

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    • Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

    Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

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