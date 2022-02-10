Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой

Тренер по фигурному катаниюотреагировала на ситуацию вокруг ученицы

«Сплетнями не занимаюсь», — передает слова Тутберидзе Sport24.

Накануне пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила о том, что Валиева выступит в личном турнире на Играх в Пекине.

Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.