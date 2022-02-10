Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой

Этери Тутберидзе Фото: globallookpress.com
«Сплетнями не занимаюсь», — передает слова Тутберидзе Sport24.
Накануне пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила о том, что Валиева выступит в личном турнире на Играх в Пекине.
Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.
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