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    Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание Допинг
    Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг ученицы Камилы Валиевой.

    Этери Тутберидзе
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    Этери Тутберидзе

    «Сплетнями не занимаюсь», — передает слова Тутберидзе Sport24.

    Накануне пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила о том, что Валиева выступит в личном турнире на Играх в Пекине.

    Напомним, 9 февраля британский портал Inside the Games сообщил о возможных проблемах Валиевой с допинг-пробой, взятой до Олимпийских игр в Пекине.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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