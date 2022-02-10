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    Старков: Россия бегает, вбрасывает шайбу в зону — и все. Дания может ее обыграть

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий Кирилл Старков, игравший за сборную Дании на международных турнирах, оценил шансы команды в матче против сборной России на Олимпиаде-2022.

    Кирилл Старков (справа)
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    Кирилл Старков (справа)

    «Я думаю, что в современном хоккее любой может победить любого.

    Конечно, из десяти матчей сборная России одержит победу в девяти, но в одной отдельно взятой игре возможен любой исход.

    Все уже умеют кататься на коньках, бросать по воротам и играют по схожей системе.

    Я смотрел матч Россия — Швейцария, и голевых моментов у обеих команд практически не было.

    Россия бегала, вбрасывала шайбу в зону — и все. В такой хоккей сборная Дании может ее обыграть, особенно если это будет ее день.

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    • Сборная Дании обычно отличается командной и системной игрой, в которой нет места индивидуализму или ставке на отдельно взятых игроков.

    Каждый игрок готов взять на себя инициативу и не боится проявить себя. Без разницы, играем мы против Японии или России.

    Команда выходит на игру, чтобы играть в хоккей, а не смотреть на звездный состав соперника. У нас такой настрой — мы команда, и мы будем играть в хороший и правильный хоккей.

    Все достижения датского хоккея основаны на силе духа игроков. Этот дух держит сборную в высшей группе А, из которой датчане не выпадали на протяжении последних 15 лет», — сказал Старков Sport24.

    В своем первом матче сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Единственная шайба на счету Антона Слепышева. Дания смогла одолеть команду Чехии — 2:1.

    Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

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