Пашков: Россия ничем не лучше Чехии, поэтому игра с Данией будет непростой

Олимпийский чемпионподелился мнением о предстоящем матче сборной России по хоккею на Олимпиаде с командой Дании.

В своем первом матче сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Единственная шайба на счету Антона Слепышева. Дания смогла одолеть команду Чехии — 2:1.

«Сценарий матча Дания — Чехия вполне может повториться завтра. Наша команда ничем не лучше чехов.

От всех игроков жду большего. В матче со Швейцарией все, кроме вратаря, выглядели абсолютно неважно. Представить, что кто-то из игроков сможет выглядеть лучше, довольно сложно.

Игра будет непростой. Если соперник выйдет настроенным бороться, то нашу команду ожидают трудности», — сказал Пашков «Чемпионату».

Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

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