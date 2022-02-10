Австриец Хеммерле выиграл золото Олимпиады в борд-кроссе

Хеммерле стал победителем финального заезда.
Второе место занял канадец Элиот Гронден. Бронзовую награду выиграл итальянец Омар Визинтин.
Россиянин Даниил Донских выбыл после 1/8 финала.
Сноуборд
Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины
Борд-кросс. Финал
Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины
Борд-кросс. Финал
1. Алессандро Хеммерле (Австрия)
2. Элиот Гронден (Канада)
3. Омар Визинтин (Италия)
4. Юлиан Люфтнер (Австрия)
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