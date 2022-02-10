Австриец Хеммерле выиграл золото Олимпиады в борд-кроссе

Австрийский сноубордистзавоевал золотую медаль в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Хеммерле стал победителем финального заезда.

Второе место занял канадец Элиот Гронден. Бронзовую награду выиграл итальянец Омар Визинтин.

Россиянин Даниил Донских выбыл после 1/8 финала.

Сноуборд Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Мужчины Борд-кросс. Финал

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

4. Юлиан Люфтнер (Австрия)

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