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    Федоров: У сборной России не рабоче-крестьянская команда. Это лучшие игроки

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Тренер сборной России Сергей Федоров высказался по поводу игрового стиля национальной команды на олимпийском турнире в Пекине.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    В стартовом матче сборная России одержала победу над Швейцарией (1:0). В следующем матче, который состоится 11 февраля, ее соперником станет команда Дании.

    «Единоборства, физическая игра должны присутствовать в каждом матче, в каждом его отрезке. Может быть, вчера это связано было с тем, что это первая наша официальная игра на турнире, с определенным волнением. Все эти эмоции убраны. Думаю, уже завтра мы будем на ходу. Думаю, все ребята вспомнили, как нам надо играть против такого соперника, как Дания. Проведем собрания, будем готовы.

    Хоккей это такая игра, где даже некреативные наши звенья владеют шайбой. Банально отвечаю на ваш вопрос: у нас каждое сочетание может сыграть в атаке. Каждое может забить и принести определенный результат. Я согласен, что у нас в первой тройке есть креативные ребята, с определенным уровнем мастерства. И они должны играть с шайбой, играть правильно и делать результат в определенных моментах. Я считаю, что у нас команда не "рабоче-крестьянская". У нас хорошая команда, это сборная России, это лучшие игроки, которые на данный момент обязаны и должны давать результат от игры к игре. И мы поможем им с этим.

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    • Мы все друг другу помогаем, в определенных нюансах участвуем. Потому что есть защитники, есть крайние нападающие, есть центральные. Есть бросающее большинство, есть разыгрывающее. Я бы не сказал, что кто-то из нас конкретно отвечает за большинство в полном объеме. Это — тоже мнение, можно его уважать. Я могу ответить, что у нас никак не восемь розыгрышей, никак не восемь составов. У нас есть десять, максимум, 12 человек, которые будут играть в спецбригадах большинства. И мы четко понимаем, какие задачи перед каждым большинством. Например, Шипачев — Гусев — это разыгрывающий вариант больше, Григоренко, Галиев и Чибисов — это более бросающий вариант», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

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