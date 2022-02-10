Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх

Клод Жюльен Фото: globallookpress.com
Ранее на его место был назначен ассистент Джереми Коллитон.
Наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не смог отправиться вместе с командой в Пекин. Была информация, что он поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал рёбра.
Канадцы стартуют на Олимпиаде сегодня, в 16:10 мск матчем с командой Германии. Помимо немцев и канадцев, в группе A выступают команды США и Китая, которые сыграют друг с другом в параллельном матче.
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