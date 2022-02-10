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    Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх

    Пекин-2022 Хоккей
    Официальный сайт федерации хоккея Канады за 40 минут до первого матча на Олимпиаде-2022 с участием канадской сборной, сообщил, что главным тренером национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года снова назначен Клод Жюльен.

    Клод Жюльен
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    Клод Жюльен

    Ранее на его место был назначен ассистент Джереми Коллитон.

    Наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не смог отправиться вместе с командой в Пекин. Была информация, что он поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал рёбра.

    Канадцы стартуют на Олимпиаде сегодня, в 16:10 мск матчем с командой Германии. Помимо немцев и канадцев, в группе A выступают команды США и Китая, которые сыграют друг с другом в параллельном матче.

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