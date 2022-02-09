Слевышев стал автором первого гола сборной России на олимпийском турнире

Антон Слепышев забросил первую шайбу сборной России на Играх в Пекине Фото: globallookpress.com
Автором первой заброшенной шайбы сборной России на этом турнире стал Антон Слепышев, отличившийся за несколько секунд до завершения периода.
Российские хоккеисты за 20 минут нанесли восемь бросков в створ, швейцарцы — девять. Соперник при этом не смог реализовать большинство в начале матча.
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Напомним, на групповом этапе сборная России также сыграет с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).
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