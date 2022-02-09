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    Слевышев стал автором первого гола сборной России на олимпийском турнире

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Сборная России выигрывает у Швейцарии со счетом 1:0 после первого периода в стартовом матче олимпийского турнира в Пекине.

    Антон Слепышев забросил первую шайбу сборной России на Играх в Пекине
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    Антон Слепышев забросил первую шайбу сборной России на Играх в Пекине

    Автором первой заброшенной шайбы сборной России на этом турнире стал Антон Слепышев, отличившийся за несколько секунд до завершения периода.

    Российские хоккеисты за 20 минут нанесли восемь бросков в створ, швейцарцы — девять. Соперник при этом не смог реализовать большинство в начале матча.

    За матчем Россия — Швейцария можно следить в специальном онлайне LiveSport.Ru

    Напомним, на групповом этапе сборная России также сыграет с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

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