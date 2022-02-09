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    Авербух о сомнительном тесте российского фигуриста: В голове не укладывается! Что-то тут не так

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал новость о том, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за сомнительного теста у российского фигуриста.

    Илья Авербух
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    Илья Авербух

    «В голове не укладывается! Конечно, тут что-то не так. У всех спокойно проходит церемония награждения, но только не у наших фигуристов... Конечно, волнуемся. Но паники не должно быть! Давайте подождем», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

    Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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