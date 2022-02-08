Вик Уайлд выиграл бронзу Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе

Вик Уайлд Фото: globallookpress.com
В заезде за третье место Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера.
Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал в США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
Золотую медаль завоевал австриец Бенжамин Карл, выигравший в большом финале у словенца Тима Мастнака.
За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.