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    Вик Уайлд выиграл бронзу Олимпиады-2022 в параллельном гигантском слаломе

    Пекин-2022 Сноуборд
    Российский сноубордист Вик Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

    Вик Уайлд
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    Вик Уайлд

    В заезде за третье место Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера.

    Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал в США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

    Золотую медаль завоевал австриец Бенжамин Карл, выигравший в большом финале у словенца Тима Мастнака.

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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