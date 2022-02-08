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    Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

    Пекин-2022 Медали России Лыжные гонки
    Лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

    Александр Терентьев
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    Александр Терентьев

    В финальном забеге Терентьев показал третий результат. Он проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.

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    Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
    2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26
    3. Александр Терентьев (Россия) +1,31
    4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12
    5. Артём Мальцев (Россия) +3,59
    6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17

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