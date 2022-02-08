Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Александр Терентьев Фото: globallookpress.com
В финальном забеге Терентьев показал третий результат. Он проиграл норвежцу Йоханнесу Клебо, завоевавшему золото, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебро.
Другой россиянин Артём Мальцев показал финале пятый результат. Сергей Устюгов выбыл из борьбы на стадии полуфинала. Александр Большунов принял решение не выступать в спринте.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31
4. Йони Мяки (Финляндия) +2,12
5. Артём Мальцев (Россия) +3,59
6. Оскар Свенссон (Швеция) +6,17