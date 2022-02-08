Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на ОИ-2022, Устюгов — нет

Российские лыжникии вышли в финал спринта коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).не смог этого сделать.

Терентьев и Мальцев бежали во втором полуфинале. Александр показал лучшее время, а Артём — четвёртое, но его результата хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер. Что касается Устюгова, то он бежал в первом полуфинале, где занял четвёртое место. Его времени не хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер.

Таким образом, в финале помимо Терентьева и Мальцева выступят Федерико Пеллегрино (Италия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Йони Мяки (Финляндия) и Оскар Свенссон (Швеция).