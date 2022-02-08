Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на ОИ-2022, Устюгов — нет

Артём Мальцев Фото: globallookpress.com
Терентьев и Мальцев бежали во втором полуфинале. Александр показал лучшее время, а Артём — четвёртое, но его результата хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер. Что касается Устюгова, то он бежал в первом полуфинале, где занял четвёртое место. Его времени не хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер.
Таким образом, в финале помимо Терентьева и Мальцева выступят Федерико Пеллегрино (Италия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Йони Мяки (Финляндия) и Оскар Свенссон (Швеция).