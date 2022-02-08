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    Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Российская сборная опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе россиян два золота, три серебра и две бронзы.

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    Произошло это после того, как китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла золото в биг-эйре.

    После этого Китай с тремя золотыми и двумя серебряными наградами возглавил медальный зачет. На второе место опустилась Швеция (3 золота).

    Всего будут на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

    Медальный зачет (золото — серебро — бронза — всего)

    1. Китай — 3-2-0 (5)
    2. Швеция — 3-0-0 (3)
    3. Россия — 2-3-2 (7)
    4. Нидерланды — 2-2-1 (5)
    5. Германия — 2-1-0 (3)
    6. Норвегия — 2-0-2 (4)
    7. Словения — 2-0-1 (3)
    8. Италия — 1-3-1 (5)
    9. Канада — 1-1-4 (6)
    10. Япония — 1-1-2 (4)
    11. Швейцария — 1-0-2 (3)
    12. Австралия — 1-0-1 (2)
    13. Новая Зеландия — 1-0-0 (1)
    14. Франция — 0-4-0 (4)
    15. США — 0-3-0 (3)

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