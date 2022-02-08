Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете ОИ-2022

Произошло это после того, как китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла золото в биг-эйре.
После этого Китай с тремя золотыми и двумя серебряными наградами возглавил медальный зачет. На второе место опустилась Швеция (3 золота).
Всего будут на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Медальный зачет (золото — серебро — бронза — всего)
1. Китай — 3-2-0 (5)
2. Швеция — 3-0-0 (3)
3. Россия — 2-3-2 (7)
4. Нидерланды — 2-2-1 (5)
5. Германия — 2-1-0 (3)
6. Норвегия — 2-0-2 (4)
7. Словения — 2-0-1 (3)
8. Италия — 1-3-1 (5)
9. Канада — 1-1-4 (6)
10. Япония — 1-1-2 (4)
11. Швейцария — 1-0-2 (3)
12. Австралия — 1-0-1 (2)
13. Новая Зеландия — 1-0-0 (1)
14. Франция — 0-4-0 (4)
15. США — 0-3-0 (3)