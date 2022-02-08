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    Хованцев: У Цветкова есть шансы на медаль, нужно не повторять сегодняшних ошибок

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Бывший старший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что Максим Цветков сможет побороться за медали в оставшихся гонках на Олимпиаде в Пекине.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    Напомним, Цветков претендовал на золото в индивидуальной гонке, однако промахнулся последним выстрелом на четвертом рубеже и в итоге вообще не попал на пьедестал.

    При этом Цветков стал лучшим из россиян. Александр Логинов занял десятое место, Эдуард Латыпов 11-е, а Карим Халили — 34-е. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе.

    «Судя по нынешней форме Цветкова и его результатам в индивидуальной гонке, он может рассчитывать на олимпийское золото в Пекине.

    Думаю, в спринте он тоже будет близок к медалям, а в гонках с четырьмя рубежами непременно претендовать на золото. Шансы есть, нужно не повторить сегодняшних ошибок.

    Максим уже обеспечил себе участие в масс-старте — четвертое место в индивидуальной гонке это гарантирует, он там побежит. Так что там он точно сможет побороться за золотую медаль.

    Уверен, Максим знает, как исправить и не повторить ошибку последней стрельбы — он профессионал, справится. Главное, чтобы он сохранил свой ход и смог качественно отстрелять», — приводит слова Хованцева Sport24.ru.

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