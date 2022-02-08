Нэйтан Чен высказался о своем мировом рекорде на ОИ-2022

Американский фигурист, одержавший победу в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине с мировым рекордом, высказался об этом событии.

«Здорово, что я получил еще один шанс на Олимпиаде, откатал короткую. Обе короткие прошли так, как я надеялся. Это многое значит для меня, я счастлив. Оценки я не контролирую, не ожидал таких. Просто очень счастлив от своего выступления.

Соперничество с Ханю? Соперников я не контролирую, так же, как и оценки, и многие другие вещи. Фокусируюсь на том, чтобы восстановиться и выдать свой максимум в четверг. Ещё ничего не решено. На Олимпиаду попасть непросто, особенно в качестве фигуриста сборной Японии, где выбор огромный. Так что в произвольной программе будет немало потрясающих выступлений», — цитирует Чена «Чемпионат».

Американец получил за свой прокат 113,97 балла, тем самым установив новый мировой рекорд в короткой программе.