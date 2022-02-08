Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 08:31
    • Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу ОИ-2022
  • 09:14
    • Большунов не выступит в спринте на Олимпиаде в Пекине
  • 07:57
    • Российский сноубордист Карлагачев сдал положительный тест на коронавирус
  • 06:48
    • Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете ОИ-2022
  • 05:50
    • Роналду и Зидан летом могут воссоединиться в ПСЖ
    Все новости спорта

    Нэйтан Чен высказался о своем мировом рекорде на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Мировые рекорды
    Американский фигурист Нэйтан Чен, одержавший победу в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине с мировым рекордом, высказался об этом событии.

    Нэйтан Чен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нэйтан Чен

    «Здорово, что я получил еще один шанс на Олимпиаде, откатал короткую. Обе короткие прошли так, как я надеялся. Это многое значит для меня, я счастлив. Оценки я не контролирую, не ожидал таких. Просто очень счастлив от своего выступления.

    Соперничество с Ханю? Соперников я не контролирую, так же, как и оценки, и многие другие вещи. Фокусируюсь на том, чтобы восстановиться и выдать свой максимум в четверг. Ещё ничего не решено. На Олимпиаду попасть непросто, особенно в качестве фигуриста сборной Японии, где выбор огромный. Так что в произвольной программе будет немало потрясающих выступлений», — цитирует Чена «Чемпионат».

    Американец получил за свой прокат 113,97 балла, тем самым установив новый мировой рекорд в короткой программе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Оформит ли Россия вторую победу на Играх?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие