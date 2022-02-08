Тренер женской сборной России по хоккею: В матче с Финляндией у нас было самое плохое движение на этом турнире

Главный тренер женской сборной России по хоккеюпрокомментировал разгромное поражение своей команды от Финляндии (0:5) на Олимпиаде в Пекине.

«Мы проиграли в движении, соперник был быстрее нас. Любая тактика рушится, если ты не успеваешь за соперником. Не хватило свежести, уверенности в своих силах и хладнокровия в начале матча.

Нам через игру нужно было подготовиться к четвертьфиналу, но мы и сегодня хотели показать качественный хоккей.

К сожалению, это силенок нам не хватило. У нас есть еще два дня, подготовимся, силы на четвертьфинал найдем. С оптимизмом смотрим в будущее.

Мы узнали днем, что Белякова сдала второй отрицательный тест и может присоединиться к команде. Мы думали, что она приедет пораньше в олимпийскую деревню, но она приехала сразу на арену к разминке перед игрой.

Челлендж и получили удаление, в итоге пропустили две шайбу? По сути, в одной смене пропустили две шайбы. Получили от аналитического отдела информацию, что можно взять челлендж на атаку вратаря.

У нас было преимущество, потому что играли без масок? В масках играть очень сложно, мы вчера это на себе ощутили. Конечно, лучше играть без маски.

Финки сегодня показали очень хорошую скорость, после трех поражений были очень мобильны. К сожалению, у нас сегодня силенок было не так много.

В этом матче у нас было самое плохое движение на этом турнире», — передает слова Бобарико Sport24.