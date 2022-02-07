Валиева: Катаюсь на взрослом уровне только первый сезон, а обо уже столько говорят, это приятно

Россиянкапрокомментировала свое выступление в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России досрочно выиграла командный турнир.

Валиева, несмотря на падение с четверного тулупа, показала лучший результат в произвольной программе.

«Я настраивалась так же, как обычно на произвольную программу. Было чуть больше волнения, потому что это все же командный турнир. Но в чем-то мне было легче. Ребята поддерживают, всегда переживают. Я просто выходила и старалась делать каждый элемент, концентрироваться на каждом моменте программы.

Очень счастлива что сделала два четверных и тройной аксель, не получился второй четверной тулуп. Но я буду работать.

Невероятное ощущение. Вроде катаешься первый сезон по взрослым, а про тебя уже много что говорят, это приятно. У меня есть некая ответственность, но я с ней, полагаю, хорошо справляюсь. Я надеюсь, что у меня получается. И это иногда идет в помощь», — приводит слова Валиевой «Матч ТВ».