Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022

Сборнаявозглавила медальный зачет Олимпийских игр в Пекине после победы фигуристов в командном турнире.

Российская команда после прокатов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова гарантировала себе победу в командном турнире еще до выступления Камилы Валиевой с произвольной программой в женском разряде.

Это золото стало вторым для россиян на Олимпиаде. Всего у команды два золота, два серебра и две бронзы.

Таким образом, Россия стала лидером общего зачета Олимпиады в Пекине, обойдя в медальном зачете Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).