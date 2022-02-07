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    Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Фигурное катание
    Сборная России возглавила медальный зачет Олимпийских игр в Пекине после победы фигуристов в командном турнире.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Российская команда после прокатов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова гарантировала себе победу в командном турнире еще до выступления Камилы Валиевой с произвольной программой в женском разряде.

    Это золото стало вторым для россиян на Олимпиаде. Всего у команды два золота, два серебра и две бронзы.

    Таким образом, Россия стала лидером общего зачета Олимпиады в Пекине, обойдя в медальном зачете Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).

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