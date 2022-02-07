Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: globallookpress.com
Российская команда после прокатов Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова гарантировала себе победу в командном турнире еще до выступления Камилы Валиевой с произвольной программой в женском разряде.
Это золото стало вторым для россиян на Олимпиаде. Всего у команды два золота, два серебра и две бронзы.
Таким образом, Россия стала лидером общего зачета Олимпиады в Пекине, обойдя в медальном зачете Норвегию (2-0-1) и Швецию (2-0-0).