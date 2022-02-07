«Это жопа». Миронова оценила свое выступление в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Российская биатлонисткапрокомментировала прокомментировала свое провальное выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Миронова заняла 23-е место, допустив на четырех огневых рубежах три промаха.

«Как сказал Йоханнес Клебо: это жопа.

39-я скорость у меня? А сколько отставание? 2,5 минуты? Да ладно? От кого? Да, точно, не зря процитировала Клебо. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза "вдруг откуда не возьмись". Но вот не взялось.

Я хотя бы соревноваться могу. Это уже плюс. После эстафеты в Рупольдинге все было настолько ужасно, что даже на старт не могла выйти. Было состояние полного отсутствия сил. После часа тренировки уставала как после трехчасовой.

Буду выжимать максимум из того, что есть.

Для меня это в любом случае праздник. Первая Олимпиада! Счастлива быть здесь. Тут реально особая атмосфера. Очень круто. Каждому спортсмену желаю пережить эти эмоции. А ограничения... Не сказала, что это сильно чувствуется. Ну, надо маску всегда носить. Так мы два года это делаем», — приводит слова Мироновой «Спорт-Экспресс».