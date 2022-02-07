Россиянка Серёгина не смогла выйти в финал соревнований по шорт-треку на 500 м

Российская конькобежкане сумела выйти в финал соревнований по шорт-треку на 500 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В полуфинальном забеге она заняла третье место, уступив Арианне Фонтана из Италии и Ким Бутен из Канады.

Таким образом Серёгина продолжит борьбу в финале B. Там она сможет побороться за бронзовую медаль соревнований.

Напомним, что участие в соревнованиях также принимала россиянка Софья Просвирнова. Но она не сумела выйти в полуфинал из-за дисквалификации. Судьи отсматривали эпизод с контактом Просвирновой с другой конькобежкой и дисквалифицировали россиянку.