Мишин о Кондратюке: Парень выдал из себя все, что мог

Алексей Мишин Фото: globallookpress.com
Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).
Сборная России (45 очков) лидирует после пяти программ, второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).
«Парень выдал из себя все, что мог. Молодец!
Можно ли говорить, что командное золото в кармане? Ни один умный человек не ответит положительно на этот вопрос», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».