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    Мишин о Кондратюке: Парень выдал из себя все, что мог

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Известный российский тренер Алексей Мишин оценил выступление Марка Кондратюка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Алексей Мишин
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    Алексей Мишин

    Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

    Сборная России (45 очков) лидирует после пяти программ, второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).

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    • «Парень выдал из себя все, что мог. Молодец!

    Можно ли говорить, что командное золото в кармане? Ни один умный человек не ответит положительно на этот вопрос», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

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