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    Кондратюк: Счастлив, что мне удалось не подвести команду

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

    Сборная России (45 очков) лидирует после пяти программ, второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).

    «После проката испытываю счастье. Достаточно тяжело ехалось, может, подсознательно экономлю силы. Очень доволен.

    Считаю, то, что мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза, — возможность, которая дается очень немногим. У меня есть четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой. Две уже прошли, надеюсь, дальше будет хотя бы так же.

    Японец Юма Кагияма огромный молодец, и, безусловно, он меня обойдет. В целом баллы — это уже вторичное, их ставлю не я, а судьи. Я сделал практически все, что мог, практически максимум. Я счастлив, что мне удалось именно не подвести команду», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».

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