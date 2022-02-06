Кондратюк: Счастлив, что мне удалось не подвести команду

Российский фигуристпрокомментировал свое выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Сборная России (45 очков) лидирует после пяти программ, второе место занимает команда США (42), третье — Японии (39).

«После проката испытываю счастье. Достаточно тяжело ехалось, может, подсознательно экономлю силы. Очень доволен.

Считаю, то, что мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза, — возможность, которая дается очень немногим. У меня есть четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой. Две уже прошли, надеюсь, дальше будет хотя бы так же.

Японец Юма Кагияма огромный молодец, и, безусловно, он меня обойдет. В целом баллы — это уже вторичное, их ставлю не я, а судьи. Я сделал практически все, что мог, практически максимум. Я счастлив, что мне удалось именно не подвести команду», — приводит слова Кондратюка «Матч ТВ».