Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях

Йоханнес Людвиг Фото: globallookpress.com
Сразу за ним в турнирной таблице оказался австриец Вольфганг Киндль. Третье место заработал итальянец Доминик Фишналлер.
Россияне Роман Репилов и Семен Павличенко замкнули топ-10.
Санный спорт. Пекин, Китай Олимпийские игры. Мужчины Одиночные заезды. 4-й заезд
- Иоханнес Людвиг (Германия) — 2.51,544.
- Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,113.
- Доминик Фишналлер (Италия) +0,722.
- Феликс Лох (Германия) +0,849.
- Кристерс Апарйодс (Латвия) +0,816.
- Макс Лангенхан (Германия) +1,119.
- Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,059.
- Крис Маздзер (США) +2,054.
- Роман Репилов (Россия) +2,443…
- Семен Павличенко (Россия) +2,312...
- Александр Горбацевич (Россия) +3,014.