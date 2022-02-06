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    Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях

    Пекин-2022 Санный спорт
    Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях.

    Йоханнес Людвиг
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    Йоханнес Людвиг

    Сразу за ним в турнирной таблице оказался австриец Вольфганг Киндль. Третье место заработал итальянец Доминик Фишналлер.

    Россияне Роман Репилов и Семен Павличенко замкнули топ-10.

    Санный спорт. Пекин, Китай Олимпийские игры. Мужчины Одиночные заезды. 4-й заезд
    • Иоханнес Людвиг (Германия) — 2.51,544.
    • Вольфганг Киндль (Австрия) — отставание 0,113.
    • Доминик Фишналлер (Италия) +0,722.
    • Феликс Лох (Германия) +0,849.
    • Кристерс Апарйодс (Латвия) +0,816.
    • Макс Лангенхан (Германия) +1,119.
    • Гинтс Берзиньш (Латвия) +1,059.
    • Крис Маздзер (США) +2,054.
    • Роман Репилов (Россия) +2,443…
    • Семен Павличенко (Россия) +2,312...
    • Александр Горбацевич (Россия) +3,014.
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