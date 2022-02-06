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    Женская сборная Китая по хоккею обыграла японок по буллитам на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Хоккей
    В матче женской Олимпиады по хоккею сборная Китая обыграла Японию со счетом 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

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    Китаянки победили в серии буллитов. Победную шайбу забросила Ханна Миллер.

    Олимпийские игры-2022. Женщины. Группа B
    Китай — Япония — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хосоямада — 1 (бол., Коикэ, Осава), 18:02 — 0:1. Ху Баочжень — 1 (Ли), 41:06 — 1:1Победный буллит: Ми ЛэВратари: Чжоу Джиаинь — Н. ФудзимотоШтраф: 6 — 0Броски: 29 (7+9+9+4) — 33 (9+13+6+5)

    Япония потерпела первое поражение, но продолжает лидировать в группе с 7 очками. Китай идет третьим с 5 баллами на счету.

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