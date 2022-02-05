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    Бобарико: Хоккеистки США была сильнее, нам есть к чему стремиться

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение от США (0:5) в матче группового этапа Олимпиады в Пекине.

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    «В раздевалке после матча с США уже выразили слова поддержки своим хоккеисткам. Они играли с лидером мирового хоккея. Противник был сильнее нас, нам есть к чему стремиться.

    Каким образом приблизиться к уровню команд США? Наш женский хоккей развивается, ФХР все делает на наше благо. К сожалению, вмешалась пандемия. Мы планируем сборы, готовимся, но в последний момент все отменяется.

    Мария Сорокина проделала большую работу. Мы понимали, что против США придется играть от обороны. Поймали очень много шайб на себя. Все девчонки старались и показывали неплохой хоккей. Жаль, не удалось реализовать наши несколько моментов. Хотелось бы забросить пару шайб.

    Насколько сложно было выдержать все 60 минут? До трех пропущенных шайб в третьем периоде мы держались. Конечно, это очень сложно. Команда сидит на карантине, никуда не выходит. Но это Олимпийские игры — здесь надо работать через не могу.

    Что касается заявки на Олимпиаду с учетом изолированных игроков, то сначала мы включили в нее Ангелину Гончаренко. Мы не хотели ее использовать в сегодняшнем матче и планировали подготовить к игре с Канадой. К сожалению, из-за коронавируса выбыла Дергачева, нам пришлось включить в игру Гончаренко. Учитывая, что она 7 дней вообще не тренировалась, ей удалось показать неплохой хоккей.

    Если же говорить о тех, кто остается в изоляции, то у нас будет возможность их заявить на Игры. Мы ждем выздоровления заболевших, держим с ними связь. Как только будет возможность, мы включим их в состав. Надеемся, что в будущем нам не придется бороться с коронавирусом.

    Ситуация с коронавирусом стала для нас ударом. Но от этого никто не застрахован. Так получилось, что на данный момент мы пострадали из-за вируса больше всех», — передает слова Бобарико Sport24.

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